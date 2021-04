Noorse schansspringer verlaat ziekenhuis na afschuwelijke val

Vierde nederlaag op rij voor curlingman­nen op WK

4 april De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Canada nog altijd op hun eerste zege. Ook de vierde wedstrijd in Calgary ging verloren. Denemarken was veel te sterk en won met 14-5. Na drie ends was de stand nog 4-4, maar na 5 punten voor de Denen in het vierde end was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.