Noorse op recordschema voor beklimmen 14 hoogste bergen ter wereld

Sifan Hassan met overmacht naar zege op 1500 meter bij FBK Games in Hengelo

Sifan Hassan heeft met grote overmacht de 1500 meter gewonnen bij de FBK games in Hengelo. Ondanks de tien kilometer van gisteren in de benen liep ze een zeer knappe tijd, dik onder de vier minuten: 3.58.12. Het was haar eerste 1500 meter na bijna twee jaar. Hassan voldeed ruimschoots aan de limiet voor de WK deze zomer in Boedapest (4.03,50).