Nola (5) eert overleden topgolfer Jan Dorrestein bij opening KLM Open: ‘Ze had flink geoefend’

De ceremoniële opening was donderdagochtend rond 07.00 uur op de banen van Bernardus Golf. Toernooidirecteur Daan Slooter hield een toespraak over Dorrestein, waarin hij terugblikte op de carrière van de veelvuldig Nederlands kampioen. Hij was vanaf 1972 de eerste Nederlander die fulltime op de European Tour speelde. Met zijn vijftiende plek op het Brits Open is Dorrestein nog altijd de Nederlandse man met de beste prestatie op een major.



De Fransman Gary Stahl was de eerste van de deelnemers die mocht slaan. Daarmee bracht hij het toernooi in Noord-Brabant, dat duurt tot en met zondag, echt in gang.