Nog enkele losse eindjes bij hockeysters kort voor de Olympische Spelen

Hockey­sters openen EK in eigen land met ruime zege op Ierland

5 juni De Nederlandse hockeysters zijn het EK in eigen land begonnen met een ruime zege van 4-0 op Ierland. De titelverdediger speelde nog verre van vloeiend in het met 3500 toeschouwers gevulde Wagener Stadion van Amstelveen, maar de tegenstander was te zwak om de thuisploeg ook maar enig moment in gevaar te brengen.