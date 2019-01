Nog één keer naar de Spelen voor die ene missende plak

Door Rik Spekenbrink

Toen Lobke Berkhout zaterdag in Miami de deur van haar hotelkamer zag openzwaaien en in de blije ogen van haar dochter Belle (5) keek, wist ze weer waar ze het voor doet. Twee weken had ze haar gemist, het offer dat komt met het leven op internationale wateren. Maar juist ook het idee dat die kleine weet wat haar moeder aan het doen is, de hoop haar trots te kunnen maken, was eind vorig jaar één van de redenen voor Berkhout om ‘ja’ te zeggen op de vraag van Afrodite Zegers. Die zocht een nieuwe partner voor het traject naar Tokio 2020.

Quote Hoe mooi is het jouw moeder straks op de Olympische Spelen te zien zeilen? Lobke Berkhout Nog één keer naar de Olympische Spelen, dat prikkelde Berkhout, wellicht wel sterker door haar moederschap. ,,Ik hoorde beachvolleybalster Sanne Keizer afgelopen zomer haar kinderen noemen in de speech na haar Europese titel met Madelein Meppelink. Dat vond ik zo mooi. Zelf had je ook je helden als kind, in mijn geval Yvonne van Gennip. Hoe mooi is het jouw moeder straks op de Olympische Spelen te zien zeilen? Belle is tijdens Tokio 7 jaar. Ze tekent al bootjes en mensen met een medaille op een podium.”

Maar Berkhout zegt ook: als ze al olympisch goud in de vitrinekast had hangen, was ze niet meer in de boot gestapt. Vijf keer werd ze tussen 2005 en 2010 wereldkampioen in de 470-klasse, er was olympisch zilver in Peking en brons in Londen. Met Marcelien de Koning en daarna Lisa Westerhof had ze veel succes, maar de mooiste plak ontbreekt. En ook al is ‘Tokio’ al over anderhalf jaar, een medaille is volgens Berkhout een reëel doel. De 470 wordt voor het laatst olympisch gevaren. Er zijn daarom weinig nieuwe gezichten, de belangrijkste concurrentes kent ze nog van haar eerste termijn. Bovendien: ,,Zeilen is als fietsen. Je verleert het niet.”

Lokroep

Dus ging ze in op de lokroep van Zegers. Die brak eind vorig jaar met Anneloes van Veen. Ze kende Berkhout, met wie ze eens samen voer en regelmatig belde. Berkhout: ,,Ik heb wel getwijfeld. Ik heb inmiddels een ander leven, een gezinnetje. Om dan vaak ver van huis te zijn, vraagt best wat. Toen ik het thuis had besproken en met de school van mijn dochter afspraken kon maken, hield niets me nog tegen. Het is een supermooie uitdaging en anderhalf jaar is een behapbare periode.” Eerst moeten Berkhout en Zegers de strijd winnen van het andere Nederlandse koppel in de klasse. Eind mei, na het EK, is dat duel al beslecht. In de zomer moet het Nederlandse startbewijs worden veiliggesteld.

Volledig scherm Lobke Berkhout (links). © ADN Beeldredactie

Van Veen ging verder met Mandy Mulder. Bij de verdeling van de boedel kregen zij de boot. Daarom varen Berkhout en Zegers vanaf vandaag bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Miami met een huurexemplaar. ,,Een oudje. Die boten worden vol op spanning getrokken, na zeven jaar is de rek er wel uit.” Er moest dan ook het nodige ‘bootwerk’ worden gedaan. ,,Lijntjes vervangen, de onderkant glad en vlak krijgen, sleutelen aan waterkerende strips. Niet onze favoriete bezigheid, laat ons maar lekker varen.”