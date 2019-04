NOC*NSF lanceert website veilig sporten

De site heeft onder meer een chatfunctie. ,,Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te praten’', lichtte Emiel Krijt, namens NOC*NSF verantwoordelijk voor het project, tijdens een extra algemene vergadering toe. ,,En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik. Uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd dat de zaak rond de misbruikaffaire bij atletiekvereniging CAV Energie onlangs aan het licht is gekomen. Het is daarom ook goed om te melden dat het tuchtreglement seksuele intimidatie door het Instituut voor Sportrechtspraak recent is vastgesteld waarmee in één keer 64 sportbonden de meldplicht voor bestuurders en begeleiders ook daadwerkelijk hebben ingevoerd. Wij gaan ervan uit dat de overige sportbonden spoedig zullen volgen.’'