Nike haakt direct in op succes Tiger Woods

De 43-jarige Amerikaan ging de afgelopen jaren door een diep dal, op persoonlijk, fysiek en sportief vlak. Hij nam eind 2017 op de wereldranglijst plek 1199 in en was door bijna iedereen afgeschreven. Woods onderstreepte zondag met winst van de Masters op Augusta echter dat hij nu weer helemaal terug is aan de top.

Nike zette direct een filmpje online waarin beelden met hoogte- en dieptepunten van Woods voorbij komen. ,,Het is gek om te bedenken dat een 43-jarige, die alle hoogte- en dieptepunten heeft gemaakt en zojuist zijn vijftiende major heeft gewonnen, dezelfde droom najaagt als een 3-jarige", is de begeleidende tekst. Dan verschijnt een jonge Woods in beeld, die zegt: ,,Ik ga Jack Nicklaus verslaan.”



Het filmpje sluit af met de bekende slogan van Nike: just do it.



Elf jaar na zijn veertiende majorzege, bij de US Open, haalde Woods nummer vijftien binnen. Hij staat nu nog drie majorzeges achter op zijn illustere landgenoot Nicklaus.