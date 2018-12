Nieuwe zwemcompetitie voor wereldsterren

WK Kortebaan Kromowidjo­jo en De Waard door naar finale 50 meter vlinder

13:11 Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard hebben bij de WK kortebaan in Hangzhou de finale bereikt op de 50 meter vlinderslag. Een half uur nadat ze de wereldtitel had veroverd op de 100 vrij zette 'Kromo' in de halve finales van de 50 vlinder met 24,84 seconden de beste tijd neer. De Waard kwalificeerde zich met 25,17 als vierde voor de finale van vrijdag in het Chinese 25 meterbad.