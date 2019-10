Nieuw-Zeelandse tiener verrast met zege in wereldbeker skiën

In het Oostenrijkse Sölden liet ze de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin net achter zich. Het verschil met de drievoudig winnares van de wereldbeker was zes honderdsten. De Française Tessa Worley eindigde op 36 honderdsten op de derde plaats.



Robinson startte voor de elfde keer in een wedstrijd om de wereldbeker. Het was voor het eerst in meer dan 22 jaar dat een skiër uit Nieuw-Zeeland een wedstrijd op dat niveau won. In februari 1997 was Claudia Riegler de beste in een slalom.