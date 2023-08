Niels Laros (18) laat zich zien op 1500 meter bij Diamond League in Zürich

Het talent uit Oosterhout bleef met 3.31,63 net boven zijn Nederlands record van 3.31,25. De Amerikaan Yared Nuguse won in 3.30,49.



Laros mocht voor het eerst acteren in het hoofdprogramma. Liemarvin Bonevacia was verwezen naar de 400 meter in het voorprogramma. De Nederlands kampioen werd vijfde in 46,25. Hij gaf een seconde toe op de Noorse winnaar Havard Bentdal Ingvaldsen: 45,28. Lisanne de Witte reikte op de 400 meter bij de vrouwen tot de vierde plaats in haar beste seizoenstijd van 52,23. Eveline Saalberg, die deel uitmaakte van het viertal dat afgelopen zondag de wereldtitel veroverde op de 4x400 meter estafette, kwam als zesde over de meet in 52,32.