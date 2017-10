NHL-ster Jágr (45) tekent bij Calgary Flames

Jágr bracht in het afgelopen seizoen voor de Florida Panthers zestien doelpunten en dertig assists op zijn naam. Hij bereikte echter geen akkoord over een nieuw contract. De Tsjechische sportheld is sinds 1990 in de NHL actief. Hij is nog 56 duels verwijderd van het NHL-record dat met 1767 wedstrijden op naam staat van Gordie Howes.



Voor Jágr is Galgary Flames de negende club in de NHL. Hij speelde nooit eerder voor een Canadees team.