Net geen Europese titel beachvolleybal voor Luini en De Groot: Zweeds duo in finale klasse apart

met videoBeachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben net naast de Europese titel gegrepen. In Wenen waren regerend kampioenen David Åhman en Jonatan Hellvig uit Zweden in twee sets te sterk voor de Nederlanders: 21-16 21-19.

Het feit dat Luini en De Groot in de finale stonden was op zichzelf al een stunt te noemen. De twee spelen bijna nooit als duo en zijn allebei normaal gesproken achterspelers in het veld. Toch pakte de combinatie goed uit op het Europees kampioenschap. Onderweg naar de finale werden onder andere regerend olympisch- en wereldkampioenen verslagen.

Maar tegen de Zweden zat het er vanavond geen moment in. Na een nerveuze start van beide kanten op het Oostenrijkse zand vonden Åhman en Hellvig als eerste hun ritme. Het lukte Luini en De Groot in de eerste set geen enkele keer om een aanval te blokken, mede omdat de ervaren Zweden hun aanvallen vaak in twee keer konden afronden. De Nederlanders maakten maar één punt op eigen service, waardoor de set in 21-16 eindigde.

Volledig scherm © ANP / EPA

In de tweede set bleven Luini en De Groot langer in de strijd, ondanks veel onnodige fouten bij de opslagen. Maar bij een stand van 14-14 pakte het Zweedse duo - dat nagenoeg foutloos bleef - 3 punten op rij en besliste daarmee de wedstrijd. Åhman en Hellvig trokken de tweede set met 21-18 over de streep en prolongeerden daarmee hun Europese titel.

Stunt tegen wereldkampioen

Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd te sterk voor Sergiy Popov en Eduard Reznik uit Oekraïne: 22-20 21-18 Zaterdag stuntten ze in de kwartfinale tegen de regerend wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 16-21 21-14 15-12. Mol en Sørum zijn ook de regerend olympisch kampioenen en wonnen het EK al vier keer eerder.

De Europese titel bij de vrouwen ging naar de Zwitserse beachvolleybalsters Tanja Hüberli en Nina Brunner. Het duo was in de finale in twee sets te sterk voor Daniela Álvarez en Tania Moreno uit Spanje: 21-12 21-13. Voor het Zwitserse koppel is het de tweede EK-titel. In 2021 wonnen ze ook. Vorig jaar verloren ze de finale.

