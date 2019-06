Nederlandse zeilsters beginnen goed aan wereldbekerfinale

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout sloten de eerste dag af in de 470-klasse op de vijfde plaats in de tussenstand. Ze wonnen de tweede race, na de dertiende plek in de eerste wedstrijd. Na twee derde plaatsen gaat het Duitse koppel Frederike Loewe/Anna Markfort aan de leiding.



Zowel voor De Geus als voor Zegers en Berkhout is de wereldbekerfinale een veredeld trainingstoernooi. De Geus is als wereldkampioene en Europees kampioene al zeker van deelname aan de Zomerspelen van Tokio 2020. Zegers en Berkhout moeten na het recente EK-brons alleen nog het olympisch startbewijs namens Nederland binnenhalen in hun klasse. Dat kan bij de WK in augustus in Japan.