Nederlandse waterpolosters spelen gelijk tegen Italië in strijd om olympisch ticket

Cant soleert naar twaalfde Belgische titel veldrijden op rij

10 januari Sanne Cant kan de Nederlandse veldrijdsters deze winter amper partij bieden, maar ze is haar landgenotes nog altijd de baas. De 30-jarige Antwerpse won op een glibberig parkoers in Meulebeke voor de twaalfde keer op rij de Belgische titel in het veldrijden.