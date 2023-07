Nederlandse waterpolosters pakken na zinderende slotfase en strafworpen tweede wereldtitel ooit

De Nederlandse waterpolosters zijn vrijdag wereldkampioen geworden in Japan. De spannende finale tegen Spanje eindigde in 12-12 (periodestanden 4-3, 2-3, 3-1, 3-5). Oranje nam de penalty’s vervolgens beter. Sabrina van der Sloot, Lieke Rogge, Simone van de Kraats, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking faalden niet. Laura Aarts keerde er eentje van Spanje.

In de reguliere speeltijd kwam er dus geen winnaar. Spanje won de eerste swim-off en kwam uit de eerste aanval ook direct op voorsprong. Simone van de Kraats, woensdag uitgeroepen tot beste speelster van de halve finale tegen Italië (9-8), tekende voor het eerste doelpunt voor Nederland en via Brigitte Sleeking kwam Oranje op voorsprong. Na twee goals van de Spaanse Judith Forca schoot WK-debutante Lieke Rogge de 3-3 hard tegen de touwen. Aanvoerster Sabrina van der Sloot maakte van dichtbij de 4-3.

In het tweede part bleef het qua score stuivertje wisselen. Spanje draaide de stand naar 4-6, mede dankzij twee rake penalty’s van Elena Ruiz. Van de Kraats en Kitty Lynn Joustra brachten Nederland weer langszij: 6-6 bij rust. Over welk land voor de tweede keer wereldkampioen zou worden bij de vrouwen (Nederland was dat in 1991, Spanje in 2013) was nog niets te zeggen.

Volledig scherm Lieke Rogge. © REUTERS

Oranje-bondscoach Evangelos Doudesis weet dat als de spanning, vermoeidheid en foutenlast toenemen, hij kan putten uit een brede selectie. Het zorgde voor een sterk derde part van Nederland, dat via Sleeking, Van der Sloot en Maartje Keuning op 9-7 kwam. Doudesis werkte sinds zijn aanstelling twee jaar geleden hard aan het mentale gedeelte van topsport. En dan niet alleen het omgaan met de favorietenrol, maar er ook voor zorgen dat de speelsters lekker in hun vel zitten. Ze krijgen van hem de vrijheid om in buitenlandse topcompetities zoals die van Spanje te poloën.

Penalty's bezorgen Oranje wereldtitel

Het derde doelpunt voor Van der Kraats leverde Oranje in het vierde part een mooie marge van drie goals op. Spanje wist die vrij snel weg tot poetsen tot 10-10 en zo werden de laatste minuten een zenuwslopende strijd. Sleeking maakte 11-10, Spanje weer 11-11, Lieke Rogge met een afstandsschot 12-11. Spanje kreeg nog een man meer en scoorde: 12-12. Oranje toonde mentale veerkracht door zich niet van de wijs te laten brengen en de 5 meters allemaal om te zetten in goals.

De uitblinkende Aarts, die later ook uitgeroepen werd tot keeper van het toernooi, tikte de derde Spaanse penalty met haar vingertoppen tegen de paal. En dus lagen ze met z’n allen met de Nederlandse vlag in het omgegooide doel.

Bondscoach Doudesis trots

„Dit is geweldig”, zei Doudesis bij de NOS. „De wedstrijd was superspannend. Na 32 jaar, it’s coming home”, lachte hij. „Zoals je ziet zijn de verschillen op dit niveau minimaal. Maar Nederland is momenteel het beste team en de terechte wereldkampioen. Dit is echt een fantastisch gevoel. Het is een teamprestatie. Het zijn allemaal vechters.”

Beide finalisten van dit toernooi plaatsten zich voor de Olympische Spelen van over een jaar in Parijs. De waterpolosters vormen daarmee de eerste Nederlandse ploeg met een ticket op zak.

Liveblog bekijk belangrijke updates Penalty-serie Nederland - Spanje: 5-4 Raak voor Sleking! Nederland is wereldkampioen! Penalty-serie Nederland - Spanje: 4-4 Garcia scoort ook. Beslissende penalty nu voor Oranje. Penalty-serie Nederland - Spanje: 4-3 Raak! Nog één treffer nodig voor Nederland. Penalty-serie Nederland - Spanje: 3-3 Spanje maakt 3-3, maar heeft er één meer genomen. Penalty-serie Nederland - Spanje: 3-2 Nederland maakt hem wel: Van der Kraats zet Oranje op 3-2. Penalty-serie Nederland - Spanje: 2-2 Ortiz mist! Penalty-serie Nederland - Spanje: 2-2 Lieke Rogge maakt er 2-2 van. Penalty-serie Nederland - Spanje: 1-2 Uiteraard is het ook raak voor Forca. Penalty-serie Nederland - Spanje: 1-1 Van der Sloot maakt hem ook. Penalty-serie Nederland - Spanje: 0-1 Spanje scoort. Penalty-serie Nederland - Spanje: 0-0 We gaan in enkele ogenblikken beginnen aan de penalty's. Spanje gooit als eerst. Einde vierde periode: 12-12 Het is gelijk na vier periodes. Penalty's gaan uitsluitsel geven. Nederland - Spanje: 12-12 Forca doet het. Spanje komt net voor het einde op gelijke hoogte. Nog 15 seconden te gaan. Tweede time-out voor Spanje Nog een half minuutje op de klok en Spanje gaat opnieuw voor de time-out. Time-out voor Spanje Met nog iets minder dan een minuut te spelen vraagt Spanje een time-out aan. Nederland - Spanje: 12-11 GOAL! Kanonskogel van Lieke Rogge en Oranje leidt weer. Nog een kleine twee minuten te gaan. Nederland - Spanje: 11-11 In het midden komt Forca vrij en dan weet je het eigenlijk al. Zij maakt er 11-11 van. Nederland - Spanje: 11-10 Eindelijk weer een treffer van Nederland. Sleking schiet de elfde treffer binnen! Nederland - Spanje: 10-10 Spanje dendert door en daar is ook de gelijkmaker. Nederland - Spanje: 10-9 Fraai boogballetje van Crespi en Spanje heeft Nederland weer vol in zicht.

