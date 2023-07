Nederlandse waterpolosters overtuigend naar halve finales WK

In de halve eindstrijd neemt Nederland het op tegen Italië. De Italiaanse vrouwen schakelden in de kwartfinales verrassend titelverdediger Verenigde Staten met 8-7 uit.

Na zeges in de groepswedstrijden tegen Spanje, Kazachstan en Israël begon Oranje sterk tegen de Canadezen. Na een paar minuten stond Nederland met 3-0 voor. Canada, vorig jaar negende bij de WK, bood zeker wel tegenstand. Maar ook Nederland bleef scoren, daarom kwam de zege nooit in gevaar. Kitty Lynn Joustra, Brigitte Sleeking en Simone van der Kraats scoorden drie keer. Van der Kraats heeft dit toernooi nu zeventien doelpunten gemaakt.

Bondscoach Doudesis sprak van een prima wedstrijd. ,,We moeten een paar dingen verbeteren. We waren in de derde periode wat ongeduldig, maar het gaat om kleine dingen.” De uitschakeling van Amerika verraste hem. ,,Italië heeft voor een mooie verrassing gezorgd, maar het is ook echt een fantastisch team. Het wordt een harde wedstrijd, want we hebben beide 50 procent kans om te winnen.”