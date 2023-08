Nederlandse vrouwen winnen ook laatste groepswedstrijd EK hockey en plaatsen zich gemakkelijk voor halve finale

Programma vandaag bij WK atletiek: Sifan Hassan en Jorinde van Klinken azen op goud

Het is vandaag de vierde dag van de wereldkampioenschappen atletiek. Er is - net als gisteren - geen dag- maar wel een vol avondprogramma vandaag in Boedapest. Sifan Hassan gaat van start in de finale van de 1500 meter (21.30 uur), Jorinde van Klinken aast op een medaille bij het discuswerpen (20.20 uur) en Femke Bol loopt de halve finales van de 400 meter horden (20.25 uur). Bekijk hieronder het complete programma en check hier vanavond alles in het liveblog. Check hier het programma van dag tot dag in Boedapest