Nederlandse toppers boycotten EK BMX op ‘onveilige baan’ in Dessel

Zwembond FINA steekt nek uit in transgen­der-de­bat: ‘Je kunt niet een enorm kleine minderheid de wet laten voorschrij­ven’

Wereldzwembond FINA nam deze week een duidelijk standpunt in over transgenders in de vrouwensport. Die worden op eliteniveau nu uitgesloten, om competitievervalsing tegen te gaan. Dokter Cees-Rein van den Hoogenband (73), als voorzitter van de medische commissie SMC van de FINA bij de WK in Boedapest aanwezig, geeft uitleg bij de ophef die is ontstaan.

25 juni