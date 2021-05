Nederlandse rugbyers promoveren ten koste van België na late zege

Ook golfwereld in de ban van Super Lea­gue-rel: PGA dreigt ‘overlopers’ te schorsen

19 mei De plannen voor een zeer lucratieve Super League in het golf zorgen voor commotie in aanloop naar het PGA Championship in South Carolina, het tweede majortoernooi van dit jaar. De Amerikaanse tour PGA heeft de spelers al gewaarschuwd; wie zich inlaat met deze nieuwe golfcompetitie, wordt meteen geschorst van de tour.