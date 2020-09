Nederlandse ploeg stelt teleur op WK triatlon gemengde teams

Van der Mark moet genoegen nemen met vijfde plek bij eerste race in Aragón

29 augustus Michael van der Mark heeft in de eerste race van het WK Superbike dit weekeinde in Aragón genoegen moeten nemen met de vijfde plek. De Zuid-Hollander ging op het circuit Motorland Aragón als achtste van start en kwam als vijfde over de finish. Eerder deze maand eindigde de Yamaha-rijder twee keer als derde in Portugal.