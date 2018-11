Nederlandse judoka's niet in de prijzen in Japan

Champions Trophy Hockey­sters winnen van China en treffen Australië in finale

10:45 De hockeysters hebben ook hun laatste groepsduel in de Champions Trophy gewonnen. In Changzhou werd China met 2-1 verslagen, waardoor Australië als tweede eindigt en de tegenstander in de finale wordt. Oranje was al verzekerd van de finale na de winst in de vorige vier groepsduels.