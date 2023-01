Nederlandse hockeymannen niet naar WK-finale in India: België wint opnieuw na shoot-outs

Via twee rake strafcorners van Jip Janssen kwam Oranje twee keer op voorsprong in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar, maar de Belgen kwamen twee keer terug. Eerst via een rake strafcorner van Tom Boon en aan het einde van het derde kwart via een treffer van Nicolas De Kerpel. In het vierde kwart kreeg België de ultieme kans om met 3-2 te winnen, maar Oranje-doelman Pirmin Blaak stopte de strafbal van specialist Tom Boon.



Vervolgens werd ook een heldenrol van Pirmin Blaak verwacht in de shoot-outs, nadat het na 60 minuten spelen 2-2 stond en de beslissing dus op die manier moest vallen. Blaak stopte twee Belgische pogingen, maar namens Nederland kwamen Thijs van Dam, Terrance Pieters en Seve van Ass niet tot scoren. De Belgen wonnen daardoor met 3-2, net als in de WK-finale van 2018, ook toen in Bhubaneswar.