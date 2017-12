Nederlandse handbalsters vieren plek bij laatste vier op WK

Handbalsters blijven kritisch: 'Het moet in de halve finale echt beter'

19:31 De Nederlandse handbalsters wonnen vanavond in de kwartfinale van het WK met 30-26 van Tsjechië, maar de speelsters waren na afloop niet helemaal tevreden: ,,In de halve finale zal het echt beter moeten, want dan spelen we tegen de wereldtop."