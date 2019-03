Nederlandse curlers stunten niet tegen wereldkampioen Zweden

De Zweedse ploeg onder aanvoering van Niklas Edin won vorig jaar het WK in Las Vegas en is de nummer 1 op de wereldranglijst. Na drie ends leidden de Scandinaviërs al met 4-0 en in het vijfde end liep Zweden uit naar 8-1. In het tweede deel van de wedstrijd deed het team van skip Jaap van Dorp nog wel iets terug, maar het was bij lange na niet genoeg.



,,Het waren eigenlijk hele kleine missers die ons tegen de Zweden duur kwamen te staan. Het was daarna lastig terugvechten, maar we hebben een goede tweede helft gespeeld'', zei Van Dorp. ,,Als we die lijn kunnen doorzetten, maken we tegen Schotland later vandaag zeker kans." De curlers treden om 22.00 uur aan voor de derde WK-wedstrijd tegen de regerend Europees kampioen.