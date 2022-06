Nederlandse cricketers krijgen grootste nederlaag ooit om de oren

Engeland verbrak daarmee haar eigen wereldrecord in het One Day International (ODI). Vier jaar geleden wonnen de Engelsen al eens met 481-6 van Australië, een fanatieker cricketland dan Nederland. Nederland – dat voor het eerst een ODI speelde tegen Engeland buiten een WK cricket – had maar een paar momenten om van te genieten tussen de vele rake klappen van de Engelsen, wat ertoe leidde dat een aantal ballen buiten het stadion verloren ging.

De 50-jarige Australiër was op vakantie met zijn familie in Engeland toen hij na een hartstilstand op de intensive care belandde. De artsen sluiten uit dat een hartaanval de oorzaak is geweest van zijn hartstilstand. Een duidelijke oorzaak is echter niet gevonden, maar mogelijk was sprake van een vertraagde reactie op een luchtweginfectie die de cricketcoach in november vorig jaar had. Ook is hij in februari besmet geweest met het coronavirus.