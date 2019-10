Nederlands record en zesde plaats voor Visser: ‘Ik boek nog steeds progressie’

Door Pim Bijl



Nuchter deed ze haar verhaal na afloop van de finale. Van een zesde plaats slaat ze anno nu niet meer steil achterover. Maar ze verbeterde haar Nederlands record van 12,71 in de halve finale tot 12,62 en in de finale liep ze 12,66. Twee uitstekende races dus, hoewel het podium na een minder slot met twee moeizame hordenpassages er in de eindstrijd niet in zat. De Amerikaanse Nia Ali won in 12,34, landgenote Kendra Harrison pakte het zilver en de Jamaicaanse Danielle Williams het brons. ,,Maar mijn tijd nu is veel beter. Daar had ik twee jaar geleden het brons mee gepakt. Ik boek nog steeds progressie.”