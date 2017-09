Nederlander Van der Mark in beeld als vervanger Rossi

Bendsneyder snelt in slotfase kwalificatie nog naar top-10

14:02 Motorracer Bo Bendsneyder start zondag vanaf de negende plek in de Grote Prijs van San Marino in de Moto3-klasse. De Nederlander zette in de slotfase van de kwalificatierace op het circuit van Misano nog een tijd neer op zijn KTM die hem in de top-10 bracht.