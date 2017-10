Nederlander Gregorius slaat historische homerun bij Yankees

Gregorius bracht met zijn uithaal niet alleen zichzelf, maar ook twee ploeggenoten over de thuisplaat. De Yankees, die dramatisch aan de wedstrijd waren begonnen met een 3-0 achterstand, trokken zo nog in de eerste inning de stand gelijk. Nooit eerder was een ploeg in het na-seizoen zo snel van een dergelijke achterstand teruggekomen. De Yankees wonnen uiteindelijk met 8-4 en blijven zo in de race voor een plaats in de World Series.