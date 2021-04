Nederland neemt afscheid van Bibian Mentel

Man Bibian Mentel: ‘Ik zal proberen jouw warmte verder te blijven versprei­den’

2 april Edwin Spee, de man van Bibian Mentel, zegt op Instagram ‘de warmte van Bibian verder te blijven verspreiden’. In het bericht vertelt hij over het verdriet dat hij heeft om het overlijden van zijn vrouw en hij vertelt over de crematie die zaterdag plaatsvindt. De paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.