Nederland moet tegen Noorwegen twee niveaus hoger handballen

Door Lisette van der Geest



Noorwegen is de regerend wereldkampioen én Europees kampioen. Als de Noren zich vandaag plaatsen voor de finale van aanstaande zondag en die vervolgens weer winnen, is dat hun vierde mondiale titel.



De opvallendste speelster aan Noorse zijde is Nora Mørk. Slechts 169 centimeter lang, linkshandig en uiterst wendbaar. Daarnaast staat zij bekend om haar harde schot. Zou ze vrij schieten dan komt ze uit rond de 100 kilometer per uur. Maar Mørk heeft niet per se snelheid nodig om te floreren. De geschiedenis leert: zij schiet de ballen er op allerlei manieren in.

Ze is lastig voor keepster Tess Wester. ,,Omdat ze kleiner is dan de gemiddelde opbouwer komen de ballen bij haar net even anders dan verwacht.” Lois Abbingh, de Nederlandse in vorm, zegt over Mørk: ,,Ze heeft een goede polsbeweging. Ik kan met mijn lengte eroverheen, zij schiet óm de verdediging heen.”

Lengte

Quote Ik ben zelf ook niet zo lang dus ik heb deze speelsters bewust zo geselecteerd Een andere blikvanger is Kari Grimsbø, net als Mørk is zij teamgenote van Yvette Broch en Nycke Groot bij de Hongaarse topclub Gyor. De Noren domineren al jaren het vrouwenhandbal. Sinds 2009 gaat dat onder leiding van coach Thorir Hergeirsson. Een man met humor, zo bleek gisteren tijdens de persconferentie van de coaches. Als antwoord op de vraag waarom de gemiddelde lengte van zijn team tegenwoordig korter is dan vroeger antwoordde hij op serieuze toon: ,,Ik ben zelf ook niet zo lang dus ik heb deze speelsters bewust zo geselecteerd, want ik vind dat wel fijn.”



Om daarna, terwijl de Nederlandse bondscoach Helle Thomsen naast hem begon te lachen, te zeggen: ,,Ik maak nu een grapje, maar de Noorse journalisten snappen mijn humor niet. Zij denken ook altijd dat ik boos ben, omdat ik zo kijk als ik nadenk.”



Volledig scherm De Noorse handbalsters Veronica Egebakken Kristiansen, Kari Aalvik Grimsbo, Stine Ruscetta Skogrand en Emilie Hegh Arntzen vieren een feestje na de overwinning op Spanje. © AFP

Vervolgens kreeg hij de lachers op zijn hand, waarna hij een wél serieus verhaal afstak over de selectiemethode van de Noren – die overigens absoluut niet op lengte gebeurt, maar op toeval berust. ,,Het is een kwestie van toevallig de juiste trainers treffen wanneer je opgroeit. Zij maken speelsters goed, en zorgen dat ze selecties halen. Wij selecteren in Noorwegen absoluut niet op lengte.”

Topvorm

De Noren zijn in topvorm, zoveel is duidelijk na zeven wedstrijden op het WK. Slechts één verloren ze er, van Zweden in de poulefase. Twee dagen geleden maakten de Noren indruk door in de halve finale over Olympisch kampioen Rusland heen te walsen. Ze wonnen met 34-17. Wil Nederland een kans maken, dan zullen alle speelsters twee niveaus hoger moeten handballen dan in de voorgaande wedstrijden, denkt Thomsen. En veel zal afhangen van het optreden van de Nederlandse keepsters, die tot nu toe geen constant hoog niveau lieten zien.

In het overzicht van stoppercentages in het doel tijdens dit WK staan de twee Noorse keepsters op plaats 1 en 2. Wester komt met een percentage van 33 pas op plek 13.