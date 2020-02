Nederland en Duitsland organiseren WK vrouwenhandbal in 2025

Het besluit was min of meer een formaliteit, omdat er geen andere kandidaten waren. Nederland was eerder gastheer van het WK vrouwen in 1971 en 1986. Duitsland organiseerde de wereldtitelstrijd al drie keer, in 1965, 1997 en 2017. Het NHV gaf in 2012 nog wegens geldproblemen de organisatie van het EK voor vrouwen terug.



Het Nederlands vrouwenteam veroverde in december voor het eerst in de historie van het handbal de wereldtitel. Op het WK van 2017 won Oranje brons en zilver was de uitkomst van het WK in 2015. Het team is inmiddels zo populair dat de wedstrijden in eigen land vrijwel altijd uitverkocht zijn. Eind maart spelen de vrouwen van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor een recordaantal van 10.000 toeschouwers in het Rotterdamse Ahoy tegen Spanje een kwalificatie-interland voor het EK van 2020.