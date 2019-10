Nederland eindigt als negende op medaillespiegel

Estafette­vrou­wen vervullen bijrol op 4x400 meter

De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de slotdag van de WK atletiek in Doha als zevende geëindigd op de 4x400 meter. Het viertal Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol kon zich in de finale niet mengen in de strijd om de medailles. De tijd van 3.27,89 lag boven het Nederlands record van 3.26,98.