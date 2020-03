NBA stilgelegd na positieve coronatest grappende Utah Jazz-speler

De NBA, de nationale basketbalcompetitie in de Verenigde Staten, heeft de competitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het besluit komt nadat bij een speler van Utah Jazz besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Het testresultaat is woensdag (lokale tijd) kort voor aanvang van de wedstrijd tussen Utah Jazz en Oklahoma City Thunder bekendgemaakt. Volgens de NBA was de speler niet aanwezig in het stadion.

Meerdere Amerikaanse bronnen melden dat het gaat om Rudy Gobert. De Franse basketballer dreef enkele dagen geleden nog de spot met het coronavirus, door bij een persconferentie al het opnamemateriaal van de aanwezige journalisten demonstratief aan te raken.

Vier wedstrijden in de NBA werden woensdag nog gespeeld, daarna besloot de organisatie om de competitie voorlopig stil te leggen. ,,We gebruiken deze onderbreking om te beslissen welke vervolgstappen we nemen met betrekking tot deze pandemie”, aldus de NBA. Volgens sportnetwerk ESPN zijn de spelers van alle teams waar Utah Jazz in de afgelopen tien dagen tegen heeft gespeeld uit voorzorg ook in quarantaine gezet.

,,We cancelen sportwedstrijden en we gaan niet meer naar school en naar ons werk. Wat we echt moeten doen, is 2020 cancelen. Wat zijn het drie zware maanden zeg”, schreef LeBron James op Twitter. De superster van Los Angeles Lakers verwees daarmee ook naar de tragische dood van oud-basketballer Kobe Bryant, die eind januari bij een helikopterongeluk om het leven kwam.