NBA-legende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikopterongeluk

Door Rik Spekenbrink

De internationale sportwereld is in rouw gedompeld. Bryant zat aan boord van een helikopter die neerstortte in Calabasas, Californië. Er zijn in totaal vijf doden te betreuren. Bryant nam geregeld de helikopter om de files rond Los Angeles te ontwijken. Zijn 13-jarige dochter Gianna (bijnaam Gigi) zou één van de slachtoffers zijn. Ze zouden op weg zijn geweest naar haar basketbaltraining. Bryant had een vrouw en vier dochters.

Bryant was één van de grootste en populairste basketballers in de Verenigde Staten. Hij kwam in zijn 21-jarige NBA-carrière alleen uit voor Los Angeles Lakers. Vijf keer won hij met die ploeg het kampioenschap, liefst achttien keer werd hij gekozen voor het All Star-team. Zaterdagnacht werd Bryant op de lijst met topscorers aller tijden in de NBA gepasseerd door LeBron James. Bryant kwam tot 33.643 punten en staat nu vierde. Gisterochtend feliciteerde hij James. Bryant won in 2008 en 2012 olympisch goud met het ‘Dream Team’.

Bryant werd geboren in Philadelphia, maar bracht een deel van zijn jeugd door in Italië. Zijn vader Joe ‘Jellybean’ Bryant speelde daar na zijn NBA-jaren professioneel basketbal. Kobe werd in Italië fan van AC Milan en in het bijzonder Marco van Basten. Op 17-jarige leeftijd debuteerde Bryant in de NBA. Ondanks een slepend dispuut met de grote ster van de Lakers, Shaquille O’Neal, vormden de twee een niet te stoppen aanvalsduo. Begin deze eeuw leidden ze hun team naar drie ‘ringen’ op rij. Na het vertrek van ‘Shaq’ werd Bryant de grote ster.

Hoewel geen NBA-speler meer gemiste schoten op zijn naam heeft dan Bryant, groeide hij uit tot absolute ster. Hij deed denken aan Michael Jordan, diens spel vormde ook de grote inspiratiebron voor Bryant. De ‘shooting guard’ van 1 meter 98 stond naast zijn scoringsdrift bekend om zijn harde werken, goede verdedigen en zijn talent voor de ‘buzzer beater’, beslissende schoten in de slotseconden van een wedstrijd. Zijn 81 punten in het duel met Toronto Raptors in 2006 is het één na hoogste aantal punten van een NBA-speler in één wedstrijd ooit.

Aanvankelijk bekend als zelfzuchtige speler die elke bal opeiste, werd Bryant later geroemd als mentor voor de jongere spelers van de Lakers. In november 2015 kondigde hij na een paar jaar van blessureleed het einde van zijn carrière aan. ,,Dear basketbal. Vanaf het moment dat ik de kniekousen van mijn vader oprolde en denkbeeldig beslissende punten maakte, wist ik één ding zeker: ik werd verliefd op je. Een liefde zo diep dat ik alles gaf”, schreef Bryant. In april 2016 nam hij afscheid van zijn geliefde sport. Met Jack Nicholson, Jay-Z en David Beckham op de tribunes van Staples Center scoorde hij tegen Utah Jazz 60 punten. ,,Mamba out”, zei hij.

Afgelopen jaren zette hij zich in voor goede doelen, ging het zakenleven in en was nauw betrokken bij de prille carrière van zijn dochter Gigi, een talentvolle basketbalster. Zij speelde in een team dat de ‘The Mamba’s’ heette, genoemd naar de bijnaam van haar vader. Die koos de naam zelf, naar de agressieve en behendige slangensoort.

De rugnummers die Bryant droeg bij de LA Lakers, 8 en 24, werden al uit respect voor de legende niet meer gedragen. In zijn 20 jaar durende carrière werd hij 18 keer verkozen in het All-Star team.

Volledig scherm De plek van het ongeluk © REUTERS