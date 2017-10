Nageeye wil Nederlands record vóór Tokio 'in de pocket'

Anders is hij niet tevreden. De 28-jarige atleet wil in de buurt komen van het Nederlands record, dat Kamiel Maase in 2007 in de hoofdstad op 2.08.21 zette. ,,Een volgende keer wil ik er keihard voor gaan. Vóór de Olympische Spelen van Tokio in 2020 wil ik het record in de pocket hebben'', zegt de hardloper in aanloop naar de wedstrijd op zondag.

Nageeye liep dit voorjaar in Rotterdam een persoonlijk record van 2.09.34. In 2015 finishte hij in Amsterdam in 2.10.24 en kwalificeerde de geboren Somaliër zich voor de olympische marathon van Rio, waar hij knap als elfde eindigde.