Nageeye loopt marathon van Amsterdam en gaat voor verbetering nationaal record

Nageeye liep tweemaal eerder in Amsterdam. Hij debuteerde in 2015 met een tijd van 2.10.24 en snelde twee jaar later naar 2.08.16. ,,Ik heb twee super goede herinneringen aan de Amsterdam Marathon", laat hij weten. ,,De eerste keer liep ik de olympische limiet voor Rio en twee jaar later verbrak ik in Amsterdam voor de eerste keer het Nederlands record. Ik ben het seizoen goed begonnen en hoop nu weer een grote stap te zetten richting snelle tijden."