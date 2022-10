Nadine Visser blijft na afscheid van coach Bennema in Nederland trainen

Visser werkte tien jaar samen met Bennema en eindigde vorig jaar als vijfde in de olympische finale van de 100 meter horden in Tokio.

Meuwly heeft na het stoppen van Bennema de leiding over de atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden, evenals de specialisten op 400 meter en 400 meter horden. Die groepen zijn samengevoegd. Visser had er ook voor kunnen kiezen met een coach buiten de Atletiekunie of in het buitenland aan de slag te gaan.