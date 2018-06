Na zilver ook goud voor Van Gerner bij rentree

,,Dit is wel lekker binnenkomen'', erkende de 23-jarige Van Gerner, in 2012 al twaalfde in de meerkampfinale bij de Olympische Spelen van Londen. Na de Spelen van Rio (2016) leek ze wegens een slepende achillespeesblessure klaar als topturnster, maar eenmaal hersteld pakte ze in oktober het oude turnleven weer op. In Koper volgde het eerste optreden in een wedstrijd. ,,Het was best gek, zeker de dagen voor vertrek. Ik moest bijvoorbeeld echt weer nadenken wat ik allemaal moest meenemen.''

Na de geslaagde kwalificaties bleek ook zaterdag al dat ze weer op niveau is om internationaal mee te doen met de tweede plaats (13,400) achter de Slowaakse Barbora Mokosova (13,450). Op balk was ze in de kwalificaties al de beste geweest: 13,700. In de finale bleef ze daar twee tienden onder. Het verschil zat in de uitvoering (E-score), niet in de moeilijkheidsgraad van haar oefening (D-score) die beide keren 5,1 was. ,,In die D-score op balk zit veel rek, misschien wel tot 5,9. Op brug is 5,0 nu de max.'' De resultaten geven haar vertrouwen richting EK (Glasgow) en WK (Doha) later dit jaar. ,,Na Londen heeft het me twee jaar gekost om weer op niveau te komen, nu lukt me dat in negen maanden. En ik voel me nu eigenlijk fysiek nog veel fitter.''