Na zilver ook goud voor Laura Smulders bij wereldbeker BMX in Bogotá

BMX’ster Laura Smulders heeft bij de wereldbekerwedstrijden in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zilver en goud gepakt. Smulders (28) eindigde zaterdag achter de Britse olympisch kampioene Bethany Shriever als tweede in de finale, zondag kwam ze als eerste over de finish. De Nederlandse nam direct na de start de leiding en gaf die niet meer uit handen.

Smulders won eind mei al twee wereldbekerwedstrijden in Glasgow. Enkele weken later eindigde ze bij de Nederlandse World Cup op Papendal twee keer als tweede achter Zoé Claessens uit Zwitserland. In Colombia verstevigde Smulders haar leidende positie in het wereldbekerklassement door tweede en eerste te worden.

Haar zus Merel, die in juli bij de WK in Nantes net als vorig jaar op de Spelen van Tokio brons veroverde, eindigde zaterdag als vijfde in de finale. Een dag later wist Manon Veenstra samen met de oudste van de zussen Smulders door te dringen tot de finale. Veenstra werd daarin zesde.

Bij de mannen zegevierde olympisch kampioen Niek Kimmann zaterdag in Bogotá. Een dag later werd hij uitgeschakeld in de halve finales. De zege ging naar de Amerikaan Cameron Wood.