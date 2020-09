Na Sifan Hassan scherpt ook Farah wereldduurecord aan

De Britse atleet Mo Farah heeft bij de Memorial van Damme het werelduurrecord bij de mannen aangescherpt. De 37-jarige viervoudig olympisch kampioen rende in het Koning Boudewijnstadion van Brussel naar een afstand van 21 kilometer en 330 meter. Daarmee kwam hij 45 meter verder dan de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie, die in 2007 tot 21,285 kilometer kwam in Ostrava.