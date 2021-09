Na goud nu zilver voor Sam Schröder op Paralympische Spelen

Bol niet meer zo scherp als in Tokio, maar even enthousi­ast: ‘Ik heb er zó, zó, zóvéél zin in’

27 augustus Sinds de zo succesvolle Olympische Spelen merkt Femke Bol dat de vermoeidheid een factor is geworden. Toch gaat ze morgen in Parijs op jacht naar een magische grens op de 400 meter, vertelt ze daags voor haar Diamond League-wedstrijd. ,Ik ben niet meer zo zeker als in Tokio van mijn vorm, maar ik ga het hier nu gewoon proberen.”