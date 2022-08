Na Europese titel voor Marrit Steenbergen op 100 meter vrij zorgt estafetteploeg voor derde goud

EK ZwemmenMarrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome vrijdag goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin, die al jaren in Eindhoven woont en traint, verraste in de finale met de winst in een persoonlijk record van 53,24 seconden. Later op de avond pakte ze nóg een gouden plak

Steenbergen werd op de 100 meter vrije slag de opvolgster van Femke Heemskerk, zij won in haar laatste jaar de Europese titel op het koninginnennummer. Nederland won later op de avond ook de gemengde 4x100 meter wisselslagestafette met Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Steenbergen: 3.41,73 minuten.

De ontwikkeling van Steenbergen, die donderdag als slotzwemster ook al voor Nederland als eerste aantikte op de 4x200 meter vrije slag bij de vrouwen, stond lang stil. Mede door schouderproblemen twijfelde ze of ze wel door moest gaan met topsport. Toch hield ze altijd het gevoel dat er meer in haar zat. Na vijf jaar wist ze zich eindelijk weer te verbeteren op de langebaan en met nieuwe pr’s de langverwachte aansluiting met de wereldtop te maken. Bij de WK in Boedapest zwom ze haar persoonlijke record van 53,41 seconden. Daar werd ze elfde.

,,Dit is echt heel gaaf”, reageerde Steenbergen bij de NOS. ,,Ik zag na 50 meter al dat ik er naast lag en het is gewoon zo vet. Ik was vanmiddag wel een beetje zenuwachtig, maar nu was ik heel relaxed. Dit maakt me trots. Een persoonlijk record zwemmen in de finale, op meer kun je gewoon niet hopen.”

Goud op gemengde wisselslagestafette

De gemengde 4x100 meter wisselslag ging vrijdag ook naar Oranje. Kira Toussaint (met 59,49 op de rugslag), Arno Kamminga (schoolslag), Nyls Korstanje (vlinderslag) en Marrit Steenbergen (snelle splittijd van 52,33 op de vrije slag) waren oppermachtig. Daarmee konden ook Kamminga en Korstanje weer lachen, nadat ze individueel het podium niet hadden gehaald.

Deceptie voor Kamminga

Wereldkampioen Nicolo Martinenghi was ook bij de EK in Rome de snelste op de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga kwam er in de finale niet aan te pas. Hij werd zevende in een voor zijn doen matige tijd van 59,68 seconden, ruim achter de winnende tijd van 58,26.

Volledig scherm Arno Kamminga © REUTERS De 26-jarige Katwijker, die in Amsterdam traint onder bondscoach Mark Faber, probeerde tijdens de WK in juni te verbloemen dat hij eigenlijk ziek was. Die strijd moest hij uiteindelijk staken, later testte hij positief op covid. Hij bleef wat kwakkelen met zijn gezondheid, waardoor hij zich niet tot in de puntjes kon voorbereiden op het volgende grote toernooi. Kamminga moest luisteren naar zijn lichaam en met wat hij slimmigheidjes noemt zorgen dat hij toch fit aan de start in Rome zou staan.

,,Liever iets minder fit maar niet ziek aan de start dan hoe ik bij de WK stond: ultiem fit maar ook ziek. Mijn lichaam voelde die week heel slecht aan”, zei Kamminga vooraf aan de EK. ,,We hebben het noodgedwongen vanuit een andere hoek benaderd. Dan kan het resultaat tegenvallen.”

De eerste gouden medaille op de tweede dag ging ook al naar Italië. Margherita Panziera uit Italië won in eigen land de 200 meter rugslag met een tijd van 2.07,13 minuten. Italiaans succes kwam er ook via Simona Quadarella, de kampioene op de 800 meter.

Geen medaille voor Korstanje

Nyls Korstanje heeft bij de EK naast een medaille gegrepen op de 50 meter vlinderslag. De 23-jarige Nijmegenaar moest zich in de finale tevreden stellen met de vierde plaats. Korstanje is bij deze EK in de beste vorm van zijn leven. Op donderdag dook hij in de series voor het eerst onder de 23 seconden en scherpte hij zijn nationale record in de halve finales nogmaals aan tot 22,88. Bij die snelste kwalificatietijd kwam ook een andere status kijken, ineens waren in baan 4 alle ogen gericht op Korstanje. Onder die druk kon hij zijn tijden van een dag eerder niet herproduceren: 23,10. De Europese titel ging naar de Italiaan Thomas Ceccon in 22,89, voor Maxime Grousset uit Frankrijk (22,97) en Diogo Matos Ribeiro uit Portugal (23,07). Wereldrecordhouder Andriy Govorov uit Oekraïne werd zesde (23,18)

Europees record Popovici

De Roemeen David Popovici plaatste zich met een Europees record van 46,98 seconden voor de eindstrijd van de 100 meter vrije slag. Tess Schouten kwalificeerde zich als zevende voor de finale van de 100 meter schoolslag. Met Maaike de Waard (vijfde) en Kim Busch (achtste) heeft Nederland zaterdag twee troeven in de strijd om de Europese titel op de 50 meter vlinderslag.