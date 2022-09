Myrthe Schoot wil geen ‘hijgend paard’ zijn op WK en zoekt haar grens op: ‘Ik kreeg nog meer bewijsdrang

Nederland­se honkbaltop­pers onder leiding van Yan­kees-coach Hensley Meulens bij World Baseball Classic

Hensley Meulens zal in 2023 opnieuw als bondscoach van de Nederlandse honkballers optreden tijdens de World Baseball Classic. Het is de derde keer op rij dat de voormalig tophonkballer van Curaçao de functie vervult bij het team dat als ‘Team Kingdom of the Netherlands’ aan het grootste honkbaltoernooi ter wereld deelneemt. De eerste twee keer bereikte het team onder zijn leiding de halve finale.

7 september