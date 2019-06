MVP Antetokounmpo in tranen bij verkiezing

Bij de uitreiking van de MVP-award hield de 24-jarige Griek het niet droog. In zijn bedankspeech gaf The Greek Freak een eerbetoon aan zijn in 2017 overleden vader Charles. ,,Twee jaar geleden had ik een doel in mijn hoofd dat ik de beste speler in de competitie wilde worden en alles zou doen wat nodig is om mijn team te helpen winnen. Elke dag dat ik het veld opstap, denk ik altijd aan mijn vader en dat motiveert me om beter te spelen en vooruit te komen.”



,,Zelfs als mijn lichaam pijn doet, zelfs als ik geen zin heb om te spelen, kom ik altijd opdagen en doe ik het juiste. Ik wil mijn team, mijn teamgenoten, bedanken. MVP gaat niet over statistieken en cijfers, het draait allemaal om winnen en alles wat je doet om te kunnen winnen. Als een team.”