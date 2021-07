Motorcrosser Jeffrey Herlings wint Grote Prijs van Italië

Motorcrosser Jeffrey Herlings (26) uit Geldrop heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Brabander stelde zijn eerste seizoenszege veilig met winst in de tweede manche op het kletsnatte en modderige circuit in Maggiora. Hij was in de eerste race op de zesde plek geëindigd.

Herlings belandde met landgenoot Glenn Coldenhoff en de Italiaan Antonio Cairoli op 40 punten na twee manches. Dankzij zijn overwinning in de tweede race ging de eindzege in de Grand Prix van Italië naar de wereldkampioen van 2018.



De eerste race in de MXGP verliep moeizaam voor Herlings. ,,Ik kreeg een steen in mijn achterrem. Daardoor viel ik stil. Gelukkig kon ik het probleem snel verhelpen, maar ik moest veel verloren terrein goedmaken. Meer dan een zesde plek zat er voor mij niet in.”

De tweede race verliep voor Herlings veel beter. ,,Ik was nogal getergd door die pech in de eerste manche en wilde voluit voor de winst gaan. Dat is gelukt, ook doordat ik een veel betere start had. In de slotfase kon ik koploper Glenn nog passeren en toen wist ik dat ik de GP zou gaan winnen, mede dankzij mijn motor die ondanks alle modder goed bleef draaien.”

Coldenhoff eindigde in Italië als vierde en als tweede. Calvin Vlaanderen (18de) en Brian Bogers (22ste) vervulden in de derde GP van het seizoen een bijrol.

In het WK-klassement leidt titelverdediger Tim Gajser met 124 punten. De Sloveen moest in Italië genoegen nemen met de zevende plaats in het eindklassement. Herlings heeft als nummer twee in de WK-stand nog maar zes punten minder dan Gajser. De Brabander begon het nieuwe seizoen met de tweede plek in Rusland en eindigde vorig weekeinde als derde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

De volgende Grand Prix is op 18 juli in Nederland op het crosscircuit in Oss. ,,Ik bekijk het nu van race tot race”, zei Herlings, die door blessureleed in de afgelopen jaren ver werd teruggeworpen. ,,Ik kijk niet meer naar de punten. In het verleden stond ik soms wel 150 punten voor, maar dan ging toch nog de wereldtitel aan mij voorbij. Het is in elk geval fijn om over twee weken in Oss van start te gaan met deze overwinning op zak.”

