Motorcrosser Jeffrey Herlings verspeelt met valpartijen kostbare punten in wereldtitelstrijd

Jeffrey Herlings heeft in de strijd om de wereldtitel in de MXGP kostbare punten laten liggen in de Grote Prijs van Garda. Hij eindigde als derde in de eerste manche en werd vierde in de tweede manche, na twee valpartijen. In het WK-klassement zakte Herlings van de eerste naar de derde plaats.

De 27-jarige Brabantse motorcrosser moest na de eerste manche de koppositie al afstaan aan Romain Febvre. Zijn achterstand op de Fransman in het klassement liep na de tweede manche op tot 3 punten. Herlings hield de schade relatief beperkt, door na zijn tweede valpartij in de slotfase van de race nog op te rukken van de elfde naar de vierde plek aan de finish.

Tim Gajser won de tweede manche. De Sloveense titelverdediger in de MXGP nestelde zich daardoor op de tweede plaats in het WK-klassement, op 1 punt van Febvre. Glenn Coldenhoff eindigde als zevende in de GP van Garda en staat in het WK-klassement ook op de zevende plaats. Het seizoen eindigt met twee grands prix in Mantova, op 7 en 10 november.

Na drie titels in de MX2 veroverde Herlings in 2018 ook de wereldtitel in de koningsklasse, de MXGP. Door zware blessures kon de Brabander de afgelopen jaren niet meedoen om het kampioenschap. Bij afwezigheid van Herlings pakte Gajser in 2019 en 2020 de titel.

Herlings was de afgelopen weken goed op dreef en won drie grands prix op rij, maar woensdag in de GP van Pietramurata viel hij uit in de eerste manche. De Brabander eindigde als vierde in de tweede manche en behield daardoor heel nipt de leiding in het WK-klassement, maar hij zag zijn voorsprong wel slinken tot 1 punt. Met twee grands prix te gaan, moet Herlings nu in de achtervolging, al zijn de verschillen tussen de drie titelkandidaten minimaal.

