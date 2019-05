Motorcrosser Gajser superieur in Frankrijk

De Italiaan moest in Frankrijk genoegen nemen met de zevende plaats in de eindstand van de GP. Hij kwam in de eerste race nog wel als tweede binnen, maar bleef in de tweede manche steken op de zeventiende plek.



Glenn Coldenhoff belandde in de eindstand van de GP op de achtste plaats. Brian Bogers kwam op de negentiende plek uit. In het WK-klassement staat Coldenhoff op de negende positie.



Jeffrey Herlings ontbrak ook in Frankrijk. De regerend wereldkampioen heeft al wel de training hervat na een zware voetblessure, maar durft de strijd in wedstrijden nog niet aan. Wanneer de succesvolste Nederlandse motorcrosser aller tijden weer in actie komt, is nog niet duidelijk. Prolongatie van de wereldtitel heeft Herlings inmiddels al uit zijn hoofd gezet.



Over twee weken is de Grand Prix van Rusland.