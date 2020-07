Motorcoureur Vietti krijgt 22 hechtingen na ‘ontkurken’ prosecco op podium

Het 18-jarige talent mocht na zijn derde plaats in de Moto3 voor het eerst een fles prosecco ontkurken, maar hij brak onhandig de fles en liep een diepe snijwond op. In de medische post waren 22 hechtingen nodig om de wond te hechten.

Vietti rijdt voor het raceteam van de Italiaanse racelegende Valentino Rossi. Hoewel 'The Doctor' trots was op de prestatie van zijn pupil, was hij niet te spreken over zijn domme actie op het podium. "Rampzalig", oordeelde de negenvoudig wereldkampioen, die zelf na de MotoGP-race sinds lange tijd ook het podium weer eens mocht bestijgen. Hij eindigde als derde in de race.