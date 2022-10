Motorcoureur Victor Steeman na zware crash in kritieke toestand in Portugees ziekenhuis

Karolien Florijn uithang­bord met historisch WK-goud: ‘In 2032 willen we de beste van de wereld zijn’

Met historisch skiffgoud voor Karolien Florijn en in totaal tien medailles werd het WK in het Tsjechische Racice een ongekend succes voor de Nederlandse roeiers. De ingezette weg, met één duidelijk wetenschappelijk onderbouwd programma, slaat aan. ,,In 2032 willen we de beste van de wereld zijn.”

25 september