Motorcoureur Price wint in Dakar Rally, veel opgaves

Van Genugten boekt tweede dagzege Dakar

7:45 Ton van Genugten heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Dakar Rally. De trucker uit Eindhoven won in zijn snelle Iveco de tiende etappe van Salta naar Belén in Argentinië over 373 kilometer. Hij finishte in een tijd van 5.31.49 en bleef daarmee de Argentijnse Iveco-trucker Federico Villagra 33 seconden voor.